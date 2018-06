Gewapende dieven dringen villa binnen en vallen bewoonster aan voor de ogen van haar dochter en kleinkind Alexander Haezebrouck kg

27 juni 2018

12u29

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 Een vrouw uit Rekkem, haar dochter en haar kleinkind werden gisterenavond het slachtoffer van een brutale inbraak. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Vier gewapende mannen drongen de villa binnen en gaven de bewoonster enkele rake klappen.

Vier Franstalige mannen belden rond 19 uur aan bij de villa van de familie Delbaere, die een Volkswagen- en Audigarage uitbaten in Moeskroen. Op dat moment was de 57-jarige bewoonster thuis, samen met haar dochter en haar kleinkind van amper een jaar oud.

De mannen stormden de woning binnen van zodra de deur werd geopend. Ze waren op zoek naar cash en juwelen. Toen de bewoonster zich op een bepaald moment wilde verzetten, kreeg de vrouw enkele rake klappen.

Zowel de bewoonster als haar dochter kregen ook pepperspray in de ogen, en moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Het kleinkind werd niet rechtstreeks getroffen. De daders konden ontkomen met geld en juwelen. Het onderzoek is nu in handen van de federale gerechtelijke politie.