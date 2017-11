Gevonden! Saar (17) kan na zoektocht verpleegsters bedanken die gisteravond in Hasselt leven van haar opa redden terwijl ze vrijgezellen vierden Koen Van De Sype

11u00

Bron: Eigen Berichtgeving 3 Facebook Saar deelde het bericht onder meer op Facebook. Een meisje uit Hasselt dat op zoek was naar een groep verpleegsters die gisteravond het leven van haar opa redden op restaurant, heeft de dames gevonden na een oproep op onze site. Haar familie was uit eten om de verjaardag van haar oma te vieren, toen de man plots onwel werd. “Enkele verpleegsters die op vrijgezellenuitstap waren en toevallig passeerden, hebben hem hartmassage gegeven tot de ambulance aankwam”, vertelt Saar Vreven (17). “We wilden hen zo graag bedanken. Ze waren zo lief en zorgzaam. Opa is intussen aan de beterhand.”

Het was rond half acht dat Emile Dierickx (80) plots wegdraaide in ‘La Vache Qui Suisse’. “De avond was al heel leuk verlopen toen hij plots vreemd begon te doen”, vertelt Saar aangeslagen. “Zijn hoofd ging helemaal naar beneden hangen. Iedereen sprong meteen recht en een man hielp om hem naar buiten te dragen, zodat hij wat meer zuurstof zou krijgen. Intussen werden de hulpdiensten gebeld.”

Hartmassage

Terwijl ze op de stoep aan het wachten waren, kwam er een groepje vrouwen voorbij dat een vrijgezel aan het vieren was. Het bleken verpleegsters te zijn en toen die hoorden wat er aan de hand was, kwamen ze meteen in actie. “Ze gaven mijn opa hartmassage tot de ziekenwagen ter plaatse was”, aldus Saar. “Enkele van de vrouwen praatten ook met mij en mijn oma om ons te kalmeren, want we waren helemaal in shock. Ze gaven ons zelfs hun jassen tegen de kou.” (lees hieronder verder)

Facebook

Toen de ambulance arriveerde, ging haar oma met haar opa mee naar het ziekenhuis. De rest van de familie bleef achter in het restaurant. De verpleegsters vertrokken weer, want ze hadden een reservatie in een restaurant in de buurt. “Opa is intussen aan de beterhand. Volgens de dokters heeft hij iets aan zijn hart gekregen. Ze dachten dat ze hem 24 uur in coma zouden moeten houden, maar dat is toch niet nodig gebleken. Hij is intussen wakker en praat alweer een beetje.” (lees hieronder verder)

Saar Vreven Saar en haar opa op een foto van vroeger.

Saar Vreven De oma van Saar werd ook gerustgesteld door de verpleegsters.

Toen Emile in goede handen was, ging Saar meteen op zoek naar de vrouwen die het leven van Emile hadden gered, om hen te bedanken. “Zonder hen was het waarschijnlijk slecht afgelopen”, zegt ze. “We hebben heel veel geluk gehad dat ze toevallig passeerden. Ze waren met een tiental en hadden allemaal kattenoortjes aan. We willen hen onze dankbaarheid tonen.”

Nadat Saar haar verhaal had gedaan op onze site, kwam er al snel reactie. Het bleek om een groepje vrouwen te gaan dat de vrijgezellendag vierde van Lien (22) uit Leuven. Zij trouwt over twee weken en vierde dat gisteravond met vriendinnen. "Ik ben zo blij dat ik al heel even met haar heb kunnen spreken", aldus Saar.

Lien S. De groep die gisteren Emile ter hulp kwam.