Gevonden lichaamsdelen in Henegouwen afkomstig van Franse vijftiger kg

23 april 2018

18u37

Bron: Belga 2 De resten van een menselijk lichaam die vrijdag werd ontdekt in het kunstmatige meer in het Henegouwse Péronnes, een deelgemeente van Antoing, zijn geïdentificeerd. Het slachtoffer is een Fransman. "Geen enkel element wijst op een crimineel feit", zo maakte het parket van Doornik-Bergen maandag bekend.

Het linkerbeen, de arm en andere menselijke resten die de afgelopen maanden gevonden werden in het kunstmatige meer Grand-Large, zouden afkomstig zijn van een Franse vijftiger. Het parket bevestigt dat er geen kwaad opzet in het spel is.

"Het betreft een man geboren in 1960 en woonachtig in het Noord-Franse Valenciennes. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Een eerste DNA-onderzoek had zijn identiteit reeds bevestigd", aldus Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur van Doornik-Bergen.

Afgelopen vrijdag werd nog een arm en een deel van het gezicht in het meer gevonden. Zij zouden allemaal van het slachtoffer afstammen. Er zijn verdere analyses aan de gang om die hypothese te bevestigen.