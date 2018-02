Gevonden lichaam in Dender is van vermiste carnavalist: veertiger uit Halle Koen Baten

12 februari 2018

07u12

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 651 De hulpdiensten hebben in de Dender in Aalst een lichaam gevonden. Dat bevestigt de lokale politie van Aalst. Het gaat wel degelijk om de vermiste carnavalist, die vanochtend vroeg in het water terecht was gekomen. De burgemeester en de politie van Aalst bevestigen dat het om een veertiger uit Halle gaat.

Het lichaam werd gevonden tijdens een nieuwe zoekactie van de Civiele Bescherming. Die was kort voor de middag opnieuw beginnen zoeken naar de vermiste drenkeling in de Dender, nadat er tussen 6 uur en 8 uur al met sonarboten en een duikploeg werd gezocht.

De zoekactie was opgezet nadat de politie vanochtend om 5.21 uur een oproep had gekregen dat er een persoon in het water was gevallen tussen de Sint-Annabrug en de Zwartehoekbrug. De man kwam enkele meters voor de Zwartehoekbrug in het water terecht. Enkele getuigen zouden nog een reddingsboei hebben uitgegooid nadat de man om hulp riep, maar de man kon hem niet vastgrijpen.

(Lees verder onder de afbeelding)

Helikopter

Meteen kwam een grootscheepse zoekactie op gang, met een duikploeg en sonarboten. De brandweer zocht van 6 uur tot 8 uur vanochtend, maar kon niets waarnemen. Na zo'n twee uur werden alle boten uit het water gehaald.

Na een onderbreking startte de Civiele Bescherming, onder leiding van de Cel Vermiste Personen van de federale politie, een nieuwe zoekactie, met bijkomende middelen. Het ging om een sonar van het technisch steunteam uit Zeebrugge en twee duikers van de civiele bescherming. Er werd ook een helikoptervlucht boven de Dender aangevraagd, maar nog voor die plaatsvond, werd het lichaam aangetroffen.

Stiltemoment

Er werd gezocht ter hoogte van de Zwartehoekbrug in de richting van Dendermonde en het is op die plaats dat het slachtoffer werd aangetroffen omstreeks 12.10 uur, zo bevestigt de lokale politie. Intussen is bevestigd dat het gevonden lichaam dat van de vermiste carnavalist is.

"Het lichaam zal op discrete wijze uit het water gehaald en weggebracht worden. De vindplaats aan de Zwartehoekbrug is vlak bij de plaats waar de maandagstoet opgebouwd wordt, en er is hier een massa volk ter plaatse", aldus de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese. "Het carnaval in Aalst kan doorgaan, maar er vindt vanavond wel een stiltemoment plaats.

Onderzoek naar juiste omstandigheden

De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht en volgt het onderzoek op. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Er waren wel getuigen die de drenkeling deze ochtend een boei hadden toegeworpen. Vermoedelijk kwam hij door verdrinking om het leven. Het onderzoek is volop aan de gang, aldus politie en parket. Er is een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse.