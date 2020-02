Gevoelige sites zoals kerncentrales binnenkort geblurd op Google Earth TT

18 februari 2020

17u18

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt gevoelige sites op het internet te blurren. Enkel Open Vld onthield zich bij de stemming. De tekst moet binnenkort nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Vandaag bestaat in het Strafwetboek al de wettelijke basis voor het blurren van militaire sites. Maar al langer leeft de vraag om dat ook te kunnen doen voor andere gevoelige plaatsen, bijvoorbeeld op Google Earth. Na de aanslagen van 22 maart 2016 klonk die roep enkel luider. Recent nog lanceerde het Gevangeniswezen een oproep om de gevangenisterreinen onbruikbaar te maken.

De PS diende een wetsvoorstel in om de kerncentrales onzichtbaar te maken. "Het was tijd dat België een mouw paste aan dat veiligheidsprobleem. Voortaan worden de beelden van kerncentrales geblurd en onbruikbaar gemaakt voor wie slechte bedoelingen heeft", legt indiener Eric Thiébaut uit.

Na amendementen van onder meer Yngvild Ingels (N-VA) werd de scope van het wetsvoorstel uitgebreid naar alle gevoelige sites in ons land. De tekst legt geen verplichtingen op aan de verschillende sectoren om hun gevoelige sites te laten blurren, maar schept wel de mogelijkheid. "Elke sector of administratieve overheid kan dus zelf, na risico-analyse, via KB laten vastleggen welke sites wazig gemaakt moeten worden door een bedrijf als Google", legt Ingels uit.

Open Vld onthield zich bij de stemming. Tim Vandenput was op zich niet tegen het idee, maar stelde zich vragen bij de wettelijkheid van de tekst. Hij drong daarom aan op een nieuw advies van de Raad van State.