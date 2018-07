Gevluchte terrorist Maalbeek betrokken bij gruwelijke executie Stephanie Romans

06 juli 2018

06u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 De politie heeft terreurverdachte Osama Krayem geïdentificeerd als één van de IS-beulen die in 2015 een Jordaanse piloot levend verbrandden in een kooi. De terreurgroep filmde de executie van Muath Al-Kasasbeh en verspreidde de video online. De gemaskerde daders waren allemaal IS'ers met een hoge rang binnen de organisatie.

Een speurder van de Belgische antiterreureenheid zegt nu in La Dernière Heure dat hij zeker is dat Krayem één van de gemaskerden is. De Zweedse terrorist zit in de cel voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs en Brussel. Hij zou zichzelf samen met Khalid El Bakraoui opblazen in metrostation Maalbeek, maar nam de vlucht.

Krayem houdt vol dat hij niets te maken heeft met de aanslagen. Zijn identificatie als beul is belangrijk, omdat dit zou bewijzen dat hij een hooggeplaatste IS-soldaat was. Het federaal parket geeft geen commentaar.