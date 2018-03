Gevluchte Gentenaar die schoonvader doodschoot, is opgepakt op Brussels Airport Sam Ooghe

28 maart 2018

13u39

Bron: Eigen berichtgeving 9 Ceylan Calli, de 32-jarige man die in oktober 17 jaar cel kreeg voor het doodschieten van zijn schoonvader in Gent, is opgepakt op Brussels Airport in Zaventem. Door een fout waren zijn voorwaarden in afwachting van zijn proces niet verlengd, waardoor hij vrij kon reizen in afwachting van zijn vonnis. Net voor de uitspraak verdween hij naar Turkije.

Calli is gistermiddag door de luchthavenpolitie opgepakt. Sinds het vonnis in eerste aanleg op 16 oktober stond hij internationaal geseind. Het aanhoudingsbevel reikt evenwel maar tot de Europese grenzen, en Calli had zich net op tijd naar Turkije begeven. Daar had hij in principe tien jaar moeten blijven, tot zijn straf verjaard zou zijn. Om onduidelijke redenen reisde hij gisteren toch af naar België. Hij werd overgebracht naar de gevangenis.

De man had in 2014 zijn schoonvader doodgeschoten aan de Henleykaai in Gent. De schoonvader zou niet gewild hebben dat zijn dochter met Calli een relatie had. Calli loste dat op met een welgemikt schot. Om redenen die nog steeds onduidelijk zijn, mocht hij in afwachting van zijn proces de cel verlaten zonder voorwaarden. Hij daagde telkens op voor zijn proces. Maar tussen de behandeling en het vonnis, vertrok hij naar Turkije. Daar liet hij via Facebook telkens weten dat het goed ging met hem.

Calli ging trouwens nog een stapje verder: hij trouwde en kreeg een kind met de dochter van zijn slachtoffer. Of zij mee op het vliegtuig zat, is onduidelijk. De zaak wordt momenteel nog in beroep behandeld.