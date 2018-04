Gevecht met dodelijke afloop in dorpje bij Namen HA

07 april 2018

10u10

Bron: Belga 2

Bij een vechtpartij in de rue de l'Eglise in Annevoie (Anhée), een dorp in Namen, is afgelopen nacht rond 2.30 uur een persoon om het leven gekomen. Dat meldt het parket van Namen, dat later vandaag meer uitleg zal geven. Twee ziekenwagens en de politie gingen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.