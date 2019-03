Gevecht met dieven loopt fataal af voor werknemer van nachtwinkel SVM

29 maart 2019

18u58

Bron: Belga 0 Overval Een werknemer van een nachtwinkel in Moeskroen is deze ochtend om het leven gekomen bij een handgemeen met dieven. Dat meldt het parket van Doornik-Bergen. Een onderzoek is geopend, de daders worden actief opgespoord.

De feiten speelden zich deze ochtend af in een nachtwinkel op de Grand-place in Moeskroen. Omstreeks 05.10 uur kwamen drie personen de winkel binnen. "Ze waren onder invloed en hadden eerder al gestolen in de winkel", aldus Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur des Konings van Doornik-Bergen. "De twee werknemers van de winkel hebben de mannen weggeduwd. Het kwam tot een schermutseling en een van de werknemers kreeg een slag ter hoogte van de borststreek."

Het slachtoffer zakte ineen en kon niet meer gereanimeerd worden. Het gaat om een veertiger uit Pakistan. Bij de schermutseling werden geen wapens gebruikt of getoond. Er zijn ook geen uitwendige letsels op het lichaam van het slachtoffer. De drie daders, die de Franse nationaliteit hebben, zijn op de vlucht.