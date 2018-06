Gevecht met de airco: 4 op de 10 werknemers heeft het te warm op kantoor TTR

27 juni 2018

11u41

Bron: Provikmo 0 Het is stralend weer en de komende dagen wordt het zelfs tropisch warm met temperaturen tot 30 graden Celsius. Op veel kantoren blazen de airco’s op volle toeren. Het gevecht met de airco is een bekende situatie: d e ene collega heeft het bitterkoud, de andere is aan het puffen en zweten. Uit cijfers van Provikmo, de externe preventiedienst van HR-partner ADMB, blijkt dat vier op de tien werknemers het te warm heeft op kantoor.

De ideale kantoortemperatuur vinden is voor veel mensen moeilijk. Zo vindt 38% van de 2.230 bevraagde werknemers - die met computerwerk bezig zijn - het te warm, terwijl 7% het zelfs in de zomer dan weer te koud vindt.

Bovendien is er ook een verschil tussen vrouwen en mannen. Vrouwen hebben vaker te koud of te warm op de werkvloer. In de zomer heeft 36% van de mannen het (veel) te warm, terwijl dat bij vrouwen liefst 42% is. Anderzijds heeft 4% van de mannen het in de zomer (veel) te koud terwijl dat bij de vrouwen 9% is.

Maatregelen

Het is moeilijk om een temperatuur te vinden die voor iedereen comfortabel aanvoelt. “Omdat veel afhangt van de persoon én andere parameters zoals tocht, luchtvochtigheid, type werk, beweging, kledij en het seizoen is het moeilijk om dit vast te pinnen. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een temperatuur van 22 tot 24 graden op kantoor aangeraden is in de zomer en door de meeste personen als aangenaam zal ervaren worden”, vertelt Martijn Vanhinsberg, woordvoerder van Groep ADMB.

Op zomerse dagen zijn er enkele maatregelen die een werkgever kan nemen zodat iedereen op kantoor het hoofd koel kan houden. “Het is aangeraden om de werktijden – en eventuele pauzes – af te stemmen op extreme weersomstandigheden”, klinkt het bij ADMB. “Daarnaast kunnen werkgevers de zoninval op kantoor beperken door zonnewering en zonwerend glas te installeren. Ten slotte kan de werkgever in de zomer bijvoorbeeld in fris water of tafelventilatoren voorzien.” De meeste werknemers kunnen ook luchtige kledij dragen op de werkvloer. Al heeft natuurlijk niet elk bedrijf dezelfde dresscode.

