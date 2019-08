Gevangeniswezen reageert op kritiek: “Verblijf in deradex-afdeling is geen eenzame opsluiting" SPS

07 augustus 2019

21u11

Bron: Belga 7 Gedetineerden die verblijven in de Deradex-afdeling in de gevangenissen van Itter of Hasselt zitten daar niet in eenzame opsluiting. Dat zegt het gevangeniswezen in een reactie op een kritisch rapport van de toezichtscommissie van de gevangenis van Itter.

Het rapport, waar La Libre Belgique en De Morgen deze week over berichtten, vraagt op termijn de sluiting van de Deradex-afdeling in Itter. De afdeling is, net als die in Hasselt, het resultaat van het actieplan tegen radicalisering in de gevangenissen dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) lanceerde in maart 2015. Het rapport uit kritiek op het isolement waarin de vijftien gedetineerden in de vleugel in Itter verkeren, met aparte opsluiting en wandelingen in groepen van 2, 3 en 4, die steeds van samenstelling veranderen. Ze mogen niet op de grote binnenplaats, maar moeten op een aparte koer van 10 vierkante meter waar amper daglicht binnenvalt. Het rapport stelt de effectiviteit van de afdeling in vraag.

"We delen de mening niet dat een classificatie 'Deradex' een eenzame opsluiting inhoudt", zegt Valérie Callebaut, woordvoerster van het gevangeniswezen in een reactie. Het gevangeniswezen voert aan dat de vleugel afgestemd is op een specifieke gevangenispopulatie, zoals er andere zijn, en dat gedetineerden er niet individueel afgezonderd worden, tenzij dat om geïndividualiseerde redenen nodig is. Er is een beperkt gemeenschapsregime, gedetineerden kunnen er bezoek krijgen, en er is een telefoonregime en briefwisseling.

Procedure

"De situatie in Hasselt en Itter is gelijkaardig. Mogelijke verschillen zijn gelinkt aan de infrastructuur van de inrichting. De gedetineerden van de gevangenis van Hasselt hebben toegang tot een grote wandelkoer. Voor wat Itter betreft, is deze effectief kleiner momenteel. De constructie van een grotere wandeling is gepland", klinkt het.

De toezichtscommissie stelde ook dat er een probleem is met de procedure die bepaalt of iemand op de afdeling moet zitten. Het is niet een rechter, maar de gevangenisadministratie die de beslissing neemt. Ook is er geen beroep mogelijk. Het kabinet-Geens reageert dat het vanaf 1 april 2020 wettelijk mogelijk zal worden om bezwaar aan te tekenen. Volgens het gevangeniswezen gebeurt een plaatsing bovendien "steeds gemotiveerd", ook al betwist een van de auteurs van het rapport in De Morgen dat dit altijd even grondig gebeurt.

Het gevangeniswezen besluit dat de Deradex-afdeling geen 'eindafdeling' is. "Gedetineerden kunnen vanuit deze afdelingen opnieuw doorstromen naar andere afdelingen, in functie van de evolutie van de elementen op basis waarvan de plaatsingsbeslissing is genomen.”