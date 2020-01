Gevangeniswezen: “Alle luchtfoto's van gevangenissen moeten wazig zijn" ttr

10 januari 2020

12u39

Bron: belga 0 Het Gevangeniswezen wil dat alle luchtfoto's en satellietbeelden van gevangenissen op het internet wazig worden gemaakt. Dat bevestigt woordvoerster Kathleen Van de Vijver, na berichtgeving in de kranten van Mediahuis. De maatregel moet het onder meer moeilijker maken om ontsnappingspogingen te plannen.

Onder meer Google kreeg al de vraag om gevangenissen wazig te maken op Google Maps, maar wil daar niet op ingaan. "Er ontbreekt een juridische basis om dit verzoek in te willigen", zegt een woordvoerder van het internetbedrijf onder meer in Het Nieuwsblad.

Niet alleen Google toont scherpe luchtfoto's van gevangenissen. Zo zijn de instellingen ook via Geopunt te bekijken, het portaal van de Vlaamse overheid met geografische informatie, waaronder ook satellietbeelden.



In een reactie aan Belga zegt Van de Vijver dat het Gevangeniswezen niet op de hoogte was van de beelden op Geopunt. Het Gevangeniswezen zal ook Geopunt vragen om de beelden wazig te maken. "Vanuit het gevangeniswezen zijn we de mening toegedaan dat luchtfoto's van gevangenissen per definitie wazig dienen te worden weergegeven", aldus Van de Vijver. "Telkens als we kennis krijgen van een website waarop de gevangenisinfrastructuur duidelijk herkenbaar is, nemen we initiatieven om deze beelden wazig te laten maken.”