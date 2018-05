Gevangenisvriend van dader aanslag Luik was ronselaar voor IS Guy Van Vlierden

31 mei 2018

05u00 3 De dader van de aanslag in Luik had contact met een man die niet alleen Syriëstrijders zou hebben geronseld, maar zijn volgelingen ook aanzette tot terreur in eigen land. Die reputatie had hij al toen Benjamin Herman voor het eerst in het vizier van de Staatsveiligheid kwam. Een cipier van de gevangenis van Marche-en-Famenne heeft afgelopen zaterdag nog in een rapport zijn ongerustheid geuit over de radicalisering van Herman.

Dat Benjamin Herman zich in de gevangenis bekeerde tot de radicale islam, zou te wijten zijn aan minstens twee medegevangenen. Eén van hen is Fouad B., een 39-jarige man uit Verviers die net zoals Herman veroordeeld was voor niet-terreurgerelateerde feiten, maar zich achter de tralies ontpopte als een extremistisch ronselaar. In een nota van de Luikse politie uit september 2015 staat vermeld dat B. islamitische medegevangenen rond zich schaarde "van wie sommige plannen zouden koesteren om naar Syrië te vertrekken na hun vrijlating of toe te slaan op Belgische bodem". Die rol van B. was zwaarwichtig genoeg om zijn naam ook te laten verschijnen op de fameuze OCAD-lijst van Syriëstrijders en -ronselaars. Daar stond hij al op vermeld toen Hermans naam vorig jaar viel in nota's van de Staatsveiligheid.

(lees verder onder de foto)

Een tweede medegevangene die Herman beïnvloed kan hebben, is Yassine D. - ook al een gangster die radicaliseerde terwijl hij zijn straf uitzat. Hij staat bekend als misdaadkompaan van Khalid El Bakraoui, één van de terroristen die het bloedbad van 22 maart 2016 in Brussel aangericht hebben én is ook bekend van zijn ontsnapping uit het Justitiepaleis in Brussel in 2009. Ook gijzelde hij een gevangenisdirectrice in 2010. Hij is veroordeeld tot een celstraf tot 2040.

Een cipier van de gevangenis van Marche-en-Famenne heeft afgelopen zaterdag nog in een rapport zijn ongerustheid geuit over de radicalisering van Benjamin Herman, omdat hij omging met D. Sinds Herman op de binnenplaats van de gevangenis omging met D. veranderde zijn gedrag, klinkt het. Het bijzondere veiligheidsregime van D, dat ieder contact verbood met 'gewone' gevangenen, was recent versoepeld.

Terreurgroep IS heeft de aanslag gisteravond opgeëist. "De aanvaller in Luik voerde zijn operatie uit in antwoord op de oproep om landen van de coalitie te treffen", klinkt het. Maar enig bewijs dat Benjamin Herman echt banden had met de terreurgroep, is er voorlopig nog niet.