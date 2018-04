Gevangenisverpleegster Christine (45) werd mogelijk gewurgd met eigen jas Redactie

28 april 2018

09u05 0 Christine Lenaerts (45), de vermiste gevangenisverpleegster uit Grobbendonk, die dood werd teruggevonden in een bos langs een kanaal, werd gewurgd, mogelijk zelfs met haar eigen jas. Dat blijkt uit de lijkschouwing.

Een wandelaar vond Lenaerts' lichaam donderdagavond in de buurt van het jaagpad in Olen, langs het kanaal Herentals-Bocholt en vlak bij de stortplaats van Umicore. Het stoffelijk overschot lag verstopt onder wat kreupelhout. Uit de lijkschouwing bleek dat de verpleegster gewurgd was, mogelijk zelfs met haar eigen jas.

Eerder op die donderdag was nog een opsporingsbericht naar haar Christine Lenaerts verspreid. Vijf dagen eerder was ze namelijk spoorloos verdwenen. Die verdwijning kwam er nadat ze een voortvluchtige gedetineerde, Ashley V.D.V, in huis had opgenomen. Toen V.D.V opnieuw was weggevlucht, leefde Lenaerts al in angst, want haar vriend Marco L. had haar al bedreigd toen ze V.D.V opving.

Uiteindelijk werden de twee opgepakt bij een grenscontrole aan de Spaanse grens. Het Turnhoutse gerecht vraagt de overlevering van de twee.

Lees het volledige dossier hier (HLN+).