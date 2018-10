Gevangenisstraffen tot 8 jaar voor drugdealers die over heel België leverden AW

19 oktober 2018

17u34

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een Nederlander uit Kerkrade, hoofd van een bende die grootscheeps handelde in drugs, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 24.000 euro. Zijn adjudant die eerder al werd veroordeeld voor drugsdelicten, moet een gevangenisstraf uitzitten van vijf jaar en een boete betalen van eveneens 24.000 euro. De rest van de zevenkoppige bende verdwijnt twaalf maanden tot vier jaar achter de tralies en moet boetes van 8.000 euro betalen.

De Nederlander werd in de Hasseltse stationsbuurt onderschept door de politie toen hij zich gevaarlijk gedroeg met zijn auto. De man bleek onder invloed te zijn. In zijn auto werden drie kilo amfetamines, wapens en 4.449 euro gevonden. De arrestatie van de Nederlander doorkruiste het onderzoek dat het Limburgse parket voerde naar een 37-jarige Lanakenaar wiens naam voorkwam in drugsdossiers in Oostende en Antwerpen.



Diens telefoonnummer dook op in de beide dossiers en de politiekorpsen vroegen aan het Limburgse parket om de Lanakenaar in de gaten te houden omdat hij dealers over het hele land van drugs voorzag en zelf ook GHB zou maken in een garage in Lanaken. De Lanakenaar kreeg vanuit de Hasseltse gevangenis instructies van de opgepakte Nederlander om diens handeltje in de Maasstreek voort te zetten.

Dealende vriendinnen

Daarvoor deed hij onder meer beroep op zijn voormalige en huidige vriendinnen. Die werden ingeschakeld om de drugs te verpakken, bestellingen op te nemen en af te leveren aan druggebruikers. Eén van de vrouwen begon zelf ook een handel in drugs.



In totaal werd er voor 430.000 euro aan drugsgeld verbeurd verklaard.