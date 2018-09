Gevangenisstraf voor Afghaan (18) die verstandelijk gehandicapte vrouw verkrachtte ADN

05 september 2018

14u25

Bron: Belga 0 Een 18-jarige Afghaanse man uit As moet veertig maanden de gevangenis in omdat hij begin dit jaar een verstandelijk gehandicapt vrouw aanrandde en verkrachtte. De man is ook levenslang zijn burgerrechten kwijt.

De vrouw nam op 7 januari op het Dusartplein van Hasselt de bus naar Genk. Naast haar in de bus kwam een dronken jongen zitten. De vrouw liet duidelijk blijken dat ze niet wilde dat de dronken Afghaanse tiener naast haar kwam zitten en duwde hem weg. Daarop beval de jongeman haar om achteraan in de bus te gaan zitten, wat ze ook deed. Daar begon de jongen over de benen van de vrouw te wrijven en betastte hij haar haren.

Aan het station van Genk stapte de vrouw over op een andere lijnbus. De jongen volgde haar en stapte samen met haar af in de buurt van het huis van de zus van de vrouw. Toen die niet thuis bleek te zijn, dwong de Afghaan de verstandelijk gehandicapte vrouw een garagebox binnen en moest ze zich uitkleden. Daarna randde de Afghaan de vrouw aan en verkrachtte hij haar.