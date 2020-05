Zestig terroristen en geradicaliseerden komen in 2020 en 2021 vrij IB

06 mei 2020

05u52

Bron: Belga 32 Gevangenissen Zestig veroordeelde terroristen en geradicaliseerde gedetineerden mogen in 2020 en 2021 de gevangenis verlaten. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens waarover De Tijd vandaag bericht. Uit een recente studie besluit dat het risico op recidivisme zeer klein is.

De 60 mensen die voor eind 2021 de gevangenis mogen verlaten waren veroordeeld voor terrorisme of zaten in de gevangenis voor andere feiten, maar werden door onze veiligheidsdiensten ook gevolgd wegens radicalisme. Het gaat om 33 gevallen dit jaar en de resterende 27 volgend jaar. Dat blijkt uit cijfers die minister Geens (CD&V) aan Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen gaf.

Het risico op recidivisme bij deze gedetineerden is volgens Thomas Renard eerder klein. De onderzoeker bij de Brusselse denktank Egmontinstituut onderzocht die kwestie op basis van 557 gevallen van jihadisten-terroristen die in België zijn veroordeeld sinds de jaren 90. Het recidivepercentage is amper 5 procent. Dat is laag in vergelijking met het percentage bij de gewone criminaliteit.

"De gangbare veronderstelling bij het brede publiek, maar ook bij de veiligheidsdiensten, is dat er een groot risico op recidivisme is bij iedereen die veroordeeld is voor terrorisme, maar mijn studie bewijst net het tegendeel", stelt Renard.