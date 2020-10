VSOA trekt stakingsactie van donderdag in gevangenissen in kv

06 oktober 2020

23u39

Bron: Belga 0 Gevangenissen De liberale vakbond VSOA zal donderdag geen stakingsactie voeren in de gevangenissen. De actie wordt ingetrokken omdat de overheid is ingegaan op de eisen van de bond, zo deelde VSOA vanavond mee.

Bij het gevangenispersoneel is er onrust over de plannen om de bezoekersregeling voor de gedetineerden te versoepelen. De bonden wijzen op de gezondheidsrisico's die dat kan veroorzaken, op een ogenblik dat de coronacijfers aan het stijgen zijn.

Uit protest hebben de drie vakbonden drie verschillende stakingsacties gepland, elk tegen een apart deel van de regeling. Zo zou VSOA vanaf donderdagochtend het werk neerleggen uit protest tegen de regeling in de bezoekerszaal. "Maar de overheid heeft beslist om in te gaan op onze eisen", zo deelt Jimmy Verlez van VSOA mee. "Omdat de versoepeling is ingetrokken, hebben we de staking dus afgeblazen.”



De socialistische bond ACOD houdt momenteel al een 48 urenstaking uit protest tegen de versoepelde regeling rond het bezoek zonder toezicht. Die actie wordt voorlopig wel nog voortgezet. ACV is dan weer van plan actie te voeren tegen de regels over uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. Hun acties worden nog altijd gesteund door VSOA.