Verlengd verlof voor 306 gevangenen IB

25 maart 2020

05u15

Bron: Belga 4 Gevangenissen Om de cipiers en gedetineerden te beschermen, is gisteren aan 306 gevangenen een verlengd penitentiair verlof toegekend. Het gaat om gedetineerden die al bezig zijn met hun re-integratie in de maatschappij. Zij mogen de gevangenis verlaten tot de coronacrisis voorbij is, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

"Het zijn gedetineerden die al een positieve evaluatie kregen omdat zij druk aan hun reclassering in de maatschappij aan het werken zijn", verduidelijkt woordvoerder Kathleen Van De Vijver. "De gedetineerden in kwestie hebben buiten de gevangenis een opvangplaats waar zij terechtkunnen. In plaats van 36 uur tijdens een gewoon penitentiair verlof mogen zij buiten tot 5 april."

Gevangenen die opgesloten zitten wegens terrorisme of zedenfeiten, komen niet in aanmerking. Ook veroordeelden met straffen boven de tien jaar niet, net zoals veroordeelden die geen vast adres hebben.