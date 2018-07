Vakbond plooit niet: "Als minimale dienstverlening in teksten blijft staan, komt er geen akkoord" "Nog zeker tot vrijdag staking in gevangenissen" HA

03 juli 2018

17u57

Bron: Belga 28 Gevangenissen Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de vakbonden in de teksten die op het overleg vandaag voorliggen, "maar ik verwacht donderdag geen wonderen, ik weet niet of er ooit een akkoord zal komen", zegt Filip Dudal van ACV Openbare Diensten. Hij verwacht dat de acties in de gevangenissen nog zeker tot vrijdag doorgaan.

Donderdag buigen de onderhandelaars zich over de definitieve voorstellen van het kabinet-Geens. Dudal is naar eigen zeggen "gematigd positief" omdat rekening gehouden werd met verschillende bezwaren, maar de minimale dienstverlening is niet van de baan. Dat is een breekpunt voor de vakbondsman. "Als de minimale dienstverlening erin staat, is dat onbespreekbaar. Dan zal er geen akkoord worden gesloten", klinkt het.

Overleg

Dudal verwacht dat de staking in de gevangenissen nog zeker tot vrijdag doorgaat. Ten vroegste dan pas zal er beslist worden over de teksten die donderdag voorliggen. Op de vergadering van donderdag zal eveneens een timing voor verdere onderhandelingen worden vastgelegd.

We staken niet tegen de gedetineerden en ook niet tegen de politie Filip Dudal (ACV)

Deze namiddag was in de Vlaamse gevangenissen 31,50 procent van het personeel aan het werk. In de Waalse gevangenissen was dat 74,98 procent. De cipiers staken afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In Turnhout, Brugge, Dendermonde en Merksplas lag de bezetting lager dan 20 procent.

"We staken heel bewust gedifferentieerd om de gedetineerden douches, bezoek en dergelijke te kunnen geven", zegt Dudal. "We staken niet tegen de gedetineerden en ook niet tegen de politie."