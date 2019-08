Studie: seks in gevangenis blijft taboe kv

12 augustus 2019

16u54

Bron: Belga 0 Gevangenissen De psychologische en seksuele gezondheid in onze gevangenissen kan een stuk beter. Dat stellen VUB-professor Johan Vansintejan en dokter Glenn Boulanger na een rondvraag bij 122 mannelijke gedetineerden in tien Belgische gevangenissen.

Meer dan een kwart van de gedetineerden zegt niet te praten over seksuele problemen of misbruik. Hierdoor krijgen de gevangenen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Boulanger pleit dan ook voor het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid en een normale seksualiteitsbeleving in onze gevangenissen, los van seksuele dwang. "Dat blijft voorlopig moeilijk, want het taboe is groot", klinkt het.

Streven naar de best mogelijke gezondheid, is een algemeen basisrecht. De Wereldgezondheidsorganisatie rekent daar de seksuele gezondheid bij: "Dat betekent niet alleen bescherming tegen seksueel geweld, maar ook veilige seksuele contacten en relaties kunnen aangaan. Vooral dat laatste ligt moeilijk voor gedetineerden", stelt Boulanger.

De seksualiteitsbeleving is voor mensen in de gevangenis even belangrijk als voor mensen erbuiten. Dr. Glenn Boulanger

Uit de gegevens blijkt dat de seksuele nood achter de tralies niet vermindert. “De seksualiteitsbeleving is voor mensen in de gevangenis even belangrijk als voor mensen erbuiten", zegt Boulanger. Meer dan de helft van de respondenten masturbeert minstens wekelijks, terwijl een derde even vaak naar pornografisch materiaal kijkt. "Mannen die vaker masturberen, zijn zeker niet meer tevreden over hun seksualiteitsbeleving in de gevangenis", aldus Boulanger. "Het zijn degenen met een vaste partner die over het algemeen het gelukkigst zijn over hun seksleven. Daarin speelt het ongestoord bezoek een belangrijke rol".

Ongeveer 6,7 pct van de respondenten zegt ooit vrijwillig seksueel contact gehad te hebben met een medegedetineerde. In het merendeel zijn dat homoseksuele mannen. "Het is een manier om de seksuele nood in te lossen. In relatief zeldzame gevallen, dient seks ook als ruilmiddel voor drugs, voedsel of zelfs bescherming", klinkt het.

Toch zijn er behoorlijk hoge drempels voor een partner die een ongestoord bezoek wil brengen. Vooral het gevoel van stigmatisatie blijkt een groot struikelblok. Boulanger pleit daarom voor een verlaging van die drempels.