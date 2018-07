Stakingen opgeschort in Franstalige gevangenissen KVE

10 juli 2018

13u31

Bron: Belga 3 Gevangenissen Het personeel van de Franstalige gevangenissen heeft op personeelsvergaderingen maandagnamiddag en vanochtend gestemd om de stakingsacties, die drie weken geleden van start gingen, op te schorten. Dat melden de Franstalige bonden CSC Services publics en CGSP-Amio. Aan Nederlandstalige zijde wordt pas in de namiddag het resultaat van de stemming bekend.

In Marche-en-Famenne en Andenne moet het personeel zich nog uitspreken om 14 uur, zeggen Claudine Coupienne van de christelijke CSC en Michel Jacobs van de socialistische CGSP. Maar in alle andere Franstalige instellingen ging het personeel akkoord met een tijdelijke opschorting van de acties. Het hervatten van het werk werd aan Franstalige zijde volgens Coupienne maandagavond opgestart en dit zal vandaag om 22 uur rond zijn.



In de gevangenissen wordt al sinds 19 juni gestaakt tegen de plannen van minister van Justitie Koen Geens voor een minimale dienstverlening bij stakingen. Die komt er omdat ons land al meermaals door de Raad van Europa op de vingers getikt is omdat we geen gegarandeerde dienstverlening kennen. Maar voor de bonden is de maatregel een inbreuk op het stakingsrecht.

Gisteren was er een laatste overleg tussen de bonden en de minister. De vakbonden hebben nu nog tot 26 juli de tijd om hun besluiten over te maken aan de minister. In de teksten staat niet langer het woord 'opvorderen'. De bonden stelden het personeel op de personeelsvergaderingen voor om de acties op te schorten.

In het noorden van het land loopt de stemming nog, maar zou men volgens Filip Dudal van ACV Openbare Diensten eerder geneigd zijn om de acties verder te zetten. Pas om 16 uur wordt het resultaat van de stemming duidelijk, zeggen ACV en ACOD. Dudal wijst er nog op dat het om een nationale en niet om een regionale staking gaat.

In de week van 20 augustus wordt het overleg tussen bonden en minister hervat.