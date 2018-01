Staking in gevangenissen tussen 2013 en 2016 kostten 15,7 miljoen euro ADN

22 januari 2018

19u27

Bron: Belga 0 Gevangenissen De kosten voor de verzekering van de veiligheid bij staking van cipiers in gevangenissen door inzet van lokale en federale politieagenten bedroegen in de periode 2013-2016 in totaal 15,75 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld).

In 2013 werden er 104 stakingsdagen geteld waarbij in totaal 322 federale politieagenten en 2.847 lokale politieagenten werden ingezet waarvan 1.492 in het kader van het mechanisme met betrekking tot de gehypothekeerde capaciteit. In totaal presteerden deze politieagenten 31.690 uren, wat neerkomt op een totale kost van 1,81 miljoen euro. Bij de 201 dagen staking in 2014 presteerden de ingezette politieagenten in totaal 65.430 uur wat een kost vergde van 3,73 miljoen euro. In 2015 werden 74 stakingsdagen geteld, dienden de agenten 14.080 uur in de gevangenissen te presteren, wat een kost van 0,78 miljoen euro meebracht. In 2016 liep het aantal stakingsdagen op tot 575 en het aantal gepresteerde uren tot 170.700 uur. De kost hiervan beliep dat jaar 9,4 miljoen euro.