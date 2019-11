Staking in gevangenis van Itter gaat verder ondanks beloftes van directie IB

15 november 2019

00u24

Bron: Belga 0 Gevangenissen Na een overleg met de directie van de gevangenis van Itter hebben vertegenwoordigers van de vakbonden gisterenavond besloten om tot morgenavond verder te gaan met de staking. Dat is bevestigd aan Belga.

Begin deze week werd er in de Waals-Brabantse gevangenis al gestaakt, na een geval van agressie tijdens het weekend. Dinsdagnamiddag was het werk hervat, maar woensdagnamiddag waren er opnieuw twee incidenten. Eén gedetineerde keerde zich eerst tegen enkele cipiers, waarna een tweede gevangene zich wilde mengen in dat incident, aldus Christopher Ghyselinck van de christelijke vakbond.

Verscheidene cipiers kwamen tussenbeide en er raakten er tien gewond, zegt ook Jimmy Verlez van de liberale vakbond. Bij het Gevangeniswezen spreekt men van twee gewonde cipiers. "Twee penitentiair beambten raakten lichtgewond tijdens de plaatsing van twee gedetineerden in een veiligheidscel", luidt het daar. Maar volgens de vakbondslui is die informatie achterhaald.

Gisterenavond vond een overleg tussen de vakbonden en de directie plaats. Dat leverde volgens de bonden niet voldoende op waardoor de acties doorgaan tot vrijdagavond 22.30 uur. "De directie heeft zich geëngageerd om minstens een tiental extra beamtes aan te werven. Voor de technische beveiligingsproblemen worden volgende week audits uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. We blijven echter voorzichtig omdat het vandaag nog maar over beloftes gaat", verklaart Vincent Gonthier van de christelijke vakbond CSC.

“Moeilijke gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen”

"Vijf van de acht moeilijke gedetineerden die een probleem vormen, zijn vandaag overgebracht naar andere gevangenissen. Dat was een van onze belangrijkste eisen", vult Claudine Coupienne, ook van de CSC, aan.

Vanmiddag vindt een personeelsvergadering plaats, laat ze nog weten.

Intussen kunnen de gevangenen geen luchtje scheppen, is bezoek niet mogelijk en kunnen ze ook niet douchen. Agenten van de federale politie werden opgeroepen, onder meer om de voedsel en medicijnen in de gevangenis te verdelen.