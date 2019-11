Staking in gevangenis Itter eindigt vanavond om 22 uur LH

15 november 2019

16u35

Het personeel van de gevangenis in Itter zal om 22 uur deze avond het werk hernemen. Dat zijn de vakbonden en de directie deze middag overeengekomen tijdens een personeelsvergadering. De directie belooft om extra personeel aan te werven.

Woensdagavond raakten tien personeelsleden gewond bij een interventie toen gevangenen naar een strafcel werden overgebracht. Het incident volgde een paar dagen op een aanval met een scheermes op een andere cipier.



Gisteren had het personeel besloten om het werk neer te leggen. Daardoor kunnen gevangenen geen gebruik maken van de douches en binnenplaatsen of andere activiteiten uitvoeren. Ze krijgen ook geen bezoek. De federale politie werd daarop ingeschakeld om in te springen voor het toedienen van maaltijden en geneesmiddelen en voor andere wettelijke verplichtingen.



De vakbondsafgevaardigden hebben tijdens de personeelsvergadering besloten om de staking voor te zetten tot uiterlijk 22 uur. "Als teken van bereidwilligheid van de directie werden donderdag vijf van de acht problematische gevangenen overgebracht naar andere gevangenissen, wat ook een van onze belangrijkste eisen was", aldus Claudine Coupienne, vakbondsafgevaardigde van CSC.

De directie wil ook tien extra personeelsleden aanwerven. "Wat de technische veiligheidsproblemen betreft, zullen de controles volgende week door een gespecialiseerd bedrijf moeten worden uitgevoerd. Toch blijven we voorzichtig met de intenties van de directie aangezien het nog maar over beloftes gaat", zegt Vincent Gonthier, ook vakbondsafgevaardigde van CSC.