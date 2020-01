Staking gevangenissen: overleg tussen vakbonden en minister Geens levert niets op, acties worden voortgezet ADN

29 januari 2020

12u20

Bron: Belga 4 Gevangenissen Het overleg tussen minister van Justitie Koen Geens en de gevangenisbonden heeft vanmorgen geen resultaat opgeleverd. Dat valt te horen bij de vakbonden ACOD en VSOA. De stakingsacties in de gevangenissen worden dus voortgezet. Volgens een mededeling van minister Geens ging het om een "ultiem voorstel".

De vakbonden voeren al een week actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren in de gevangenissen.

“Minister onwaardig”

Vanmorgen vond daarover ook overleg plaats tussen de vakbonden en de minister, maar dat is volgens de bonden op niets uitgedraaid. "Het nieuwe voorstel van de minister was voor geen enkele van de vakbonden aanvaardbaar", zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA.



"Hij vertrok vanuit dezelfde bezetting als in zijn vorige voorstel. Het enige nieuwe gegeven was dat de directeurs van de grote inrichtingen dat aantal met 25 procent kunnen verminderen, bij kleine inrichtingen kan dat met 20 procent", klinkt het bij Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD. "Eigenlijk schuift hij de verantwoordelijkheid door naar de directies, dat is een minister onwaardig.”

“Ultiem voorstel”

Minister Geens zegt in een persbericht dat hij vandaag een "ultiem voorstel" heeft gedaan om tot een overeenkomst te komen. "Er is geen nieuw overleg meer gepland", bevestigt ook Eddy De Smedt. "We hebben tot 19 februari om aan te geven of we akkoord zullen gaan of niet. Maar het is duidelijk dat we er niet mee gaan instemmen en we zullen tot 19 februari de tijd nemen om dat te beargumenteren.”

Door het uitblijven van een akkoord, worden de acties in de gevangenissen voorlopig voortgezet. "We zullen elke vrijdag een 24 urenstaking houden in alle gevangenissen", zo klinkt het. De bonden hadden die acties eerder al aangekondigd. In de praktijk zal die staking van donderdag 22.00 uur tot vrijdagavond 22.00 uur lopen.

“Veel geïnvesteerd in overleg”

“Ik heb veel geïnvesteerd in het sociaal overleg en zou het betreuren mocht het nog tot nieuwe acties komen”, zegt minister Geens in een mededeling. “Ik hoop echt dat we de minimale dienstverlening eindelijk in de praktijk kunnen brengen.” Hij beklemtoont dat een staking “het ultimum remedium” moet worden en niet de actie om overleg in gang te zetten.

De minister benadrukt ook dat hij al sinds eind 2017 onderhandelingen voert met de vakbonden en dat de invoering van de gegarandeerde dienstverlening geëist wordt door de Raad van Europa.