Staat riskeert dwangsommen van 9 miljoen per maand voor overbevolking: renovatiewerken in gevangenis Sint-Gillis van start ADN

04 maart 2020

19u57

Bron: Belga 0 Gevangenissen Een aannemer is deze week gestart met de renovatie van 360 cellen in de gevangenis van Sint-Gillis. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verklaard in de Kamercommissie Justitie. De werken, die eind april klaar zouden moeten zijn, moeten ervoor zorgen dat er genoeg plaats is voor het aantal gedetineerden in de gevangenis. De Belgische staat riskeert vanaf 8 maart immers dwangsommen te moeten betalen vanwege de overbevolking in de gevangenis.

In januari 2019 veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat omdat er in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis te weinig plaats is voor het aantal gedetineerden dat er is opgesloten. Er werd een dwangsom van 1.000 euro per gedetineerde per dag opgelegd tot zolang de overbevolking niet wordt teruggedrongen. Dit zou neerkomen op een bedrag van ongeveer 300.000 euro per dag of 9 miljoen per maand.

Renoveren

Na vragen van Sophie De Wit (N-VA), Zakia Khattabi (Ecolo) en Sophie Rohonyi (DéFI) zei minister Geens woensdag in de Kamer dat er maandag werken gestart zijn in de gevangenis van Sint-Gillis, waar gemiddeld 840 gedetineerden opgesloten zijn. Een aannemer zal er op 40 werkdagen 360 cellen renoveren, zodat de capaciteit voldoende is voor het huidige aantal gevangenen.

Vraag is of de Franstalige en Duitstalige Balies, die de rechtszaak tegen de staat waren begonnen, vanaf volgende week dwangsommen zullen eisen. In dat geval kan de Belgische staat voor de beslagrechter proberen aan te tonen dat ze alles in het werk gesteld heeft om het vonnis na te leven.

Er staan nieuwe gevangenissen in de steigers, maar de bouw ervan kost te veel tijd in dit complex land. Ik pleit ervoor om met creatieve oplossingen te komen, zoals de huur van een gevangenis in het buitenland Sophie De Wit (N-VA

Nieuwe gevangenis

De verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en de vrouwengevangenis van Berkendael moeten over enkele jaren vervangen worden door een nieuwe gevangenis in Haren.

Sophie De Wit is tevreden dat de minister de dwangsommen wil vermijden. "Maar er is nood aan meer structurele oplossingen, want ook voor andere gevangenissen lopen er al identieke procedures. Er staan een aantal nieuwe gevangenissen in de steigers, maar de bouw ervan kost te veel tijd in dit complex land. Ik pleit er dan ook voor om met creatieve oplossingen te komen, zoals de huur van een gevangenis in het buitenland".