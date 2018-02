Slechts kwart van Vlaamse cipiers aan het werk vanochtend 32 urenstaking gisterenavond begonnen en goed opgevolgd HA

09 februari 2018

01u06

Bron: Belga 6 Gevangenissen In de gevangenissen in Vlaanderen is vanochtend maar een kwart van de cipiers aan het werk. Dat zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

De cipiers startten gisterenavond om 22 uur met een aangekondigde 32 urenstaking. Vanmorgen ging in Vlaanderen slechts 25 procent van hen aan de slag. In sommige gevangenissen is minder personeel aanwezig: Beveren (19,35 procent), Brugge (12,36 procent), Gent (13,33 procent), Leuven Centraal (8,82 procent), Sint-Gillis (19,23 procent) en Turnhout (19,23 procent). Zeventig politieagenten vervangen hen.

In Wallonië en Brussel heeft meer dan de helft van het personeel (57,7 procent) het werk vanochtend aangevat. In de gevangenis van Dinant is het effectief voltallig aanwezig. Elders variëren de cijfers: Paifve (94,74 procent) en Jamioulx (70 procent). De zwaarst getroffen instellingen door de staking zijn Itter (24 procentaanwezig), Sint-Gillis (19,23 procent) en Vorst (30 procent). Minder dan de helft van het personeel ging aan de slag in Lantin (47,06 procent), Leuze-en-Hainaut (48,57 procent), Andenne (41,67 procent) en Marche-en-Famenne (47,37 procent). In Berkendael is de helft van het personeel aanwezig.

Het directoraat-generaal van de strafinrichtingen heeft geen informatie over de gevangenissen van Aarlen, Bergen, Namen en Nijvel. Verder zijn er drie agenten aanwezig in Hoei, waar 66,67 pct van het personeel werkt, en dertien in Vorst.

Geblokkeerd in begroting

ACV en ACOD voerden vorige week al actie wegens het gebrek aan personeel en investeringen in de Belgische gevangenissen. Justitieminister Koen Geens (CD&V) deed daarna een voorstel, maar de vakbonden beslisten toch door te gaan met de 32 urenstaking, die gisterenavond startte en nog duurt tot morgenochtend. ACV wou meer garanties, ACOD zou het voorstel tijdens de staking aan de achterban voorleggen en later een definitief standpunt innemen.

Het voorstel van de minister - waarin onder meer staat dat de kaders die vorig jaar zijn afgesproken worden opgevuld en dat er een buffer wordt aangelegd om ook bij onverwachte vertrekken niet voor voldongen feiten te komen staan - was niet mee ondertekend door de minister van Begroting Sophie Wilmès.

Volgens minister Geens is het geld dat nodig is om de engagementen uit te voeren, wel degelijk "geblokkeerd in de begroting", zei hij vrijdag op Radio 1. "Bij begroting is het zo dat 'the proof of the pudding in the eating' zit, maar tot nu toe heb ik dat denk ik altijd al correct uitgevoerd", maakte hij zich sterk. Hij benadrukte ook dat hij de laatste jaren niet stil heeft gezeten om de overbevolking in gevangenissen aan te pakken en het personeelstekort terug te dringen. "Vanaf juli 2016 tot nu heb ik 851 mensen gerekruteerd voor het gevangeniswezen, ondanks de lastige procedures. Dat track record wordt mij hopelijk toch een beetje ten goede geduid: ik denk niet dat veel ministers van Justitie daar al in geslaagd zijn."

De minister heeft vertrouwen in een goede afloop met de bonden. "Ik kan niet speculeren over iets wat ik niet weet, maar ik geloof toch dat ik een goed contact heb met de bonden." De staking van vrijdag moet ook "niet overdreven worden", zegt de CD&V'er nog. "Op bepaalde plaatsen moet de politie helpen, maar in de meeste gevangenissen zijn er wel heel wat werkwilligen. De inzet van de politie is vandaag niet dramatisch hoog."