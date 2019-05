Recordaantal gsm's in Belgische gevangenissen gevonden: “Fluitje van een cent” Redactie

21 mei 2019

11u40

Bron: belga 0 Gevangenissen Vorig jaar zijn 747 gsm's gevonden bij sweepings in de Belgische gevangenissen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in 2017 toen er 326 gevonden werden, wat toen ook al een record was. Ook het aantal sweepings steeg gevoelig van een honderdtal in 2013 en 2014 naar 293 in 2017 en 486 in 2018. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

"Het is een goede zaak dat het aantal controles op gsm-bezit flink is opgedreven, dat maken de resultaten ervan alvast duidelijk. Maar tegelijkertijd maakt dit ook duidelijk dat het nog altijd een fluitje van een cent is om een gsm in onze gevangenissen binnen te smokkelen en dat die dus zo lek zijn als een zeef. Dat vind ik een bijzonder verontrustende vaststelling", aldus Pas, die vindt dat er ernstig moet worden nagedacht of er geen strengere fouilleringen moeten komen op het binnensmokkelen van deze toestellen en van andere voorwerpen.

Uit de cijfers van Geens blijkt ook dat de stijging van het aantal controles op gsm's er ook voor zorgt dat de buit per sweeping daalt. In 2018 werden bij de 108 sweepings 269 gsm's gevonden, wat neerkomt op 2,49 gevonden toestellen per sweeping. In 2016 steeg de buit tot 3,48 toestellen per sweeping om het jaar nadien te dalen tot 1,11 gsm's (326 toestellen op 293 sweepings). Vorig jaar werden 747 gsm's gevonden bij 486 sweepings of 1,53 toestellen per sweeping.