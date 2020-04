Ramadan begint vandaag: niet alle gevangenissen kunnen late maaltijden voorzien HAA

24 april 2020

Bron: Belga 8 Coronacrisis Islamitische gedetineerden kunnen zelf kiezen of ze al dan niet deelnemen aan de ramadan. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De moslimexecutieve liet eerder al weten dat gedetineerden niet hoeven te vasten of dat ze het vasten kunnen uitstellen.

Het crisiscentrum vraagt naar aanleiding van de start van de ramadan vandaag extra aandacht voor het respecteren van de lockdownmaatregelen tijdens de islamitische vastenperiode. Ook de moslimexecutieve riep de gelovigen al op de gezondheidsaanbevelingen tijdens de ramadan goed op te volgen. Dit jaar hoeven, volgens de moslimexecutieve, ook mensen die in de zorg werken en nu al hun krachten nodig hebben en gedetineerden wiens dagschema anders verloopt door de coronacrisis, niet te vasten.

In de gevangenissen was er de voorbije jaren een aangepaste regeling voor gedetineerden die de ramadan wensten te volgen, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de maaltijd na zonsondergang. Door de veiligheidsmaatregelen van de coronacrisis is er minder personeel aanwezig in de gevangenissen en kunnen niet alle gevangenissen late maaltijden voorzien. Gedetineerden kunnen wel, onder bepaalde uitzonderingen een levering krijgen van speciale pakketten (koekjes, dadels) die door de moslimexecutieve geleverd kunnen worden.

"De gedetineerde kiest zelf of hij de ramadan wenst te volgen of uit te stellen. Dat is zijn vrije keuze. En hoewel de ramadan er iets anders zal uitzien dit jaar, is de periode perfect compatibel met de genomen veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus", zegt minister Geens.

