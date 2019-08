Personeel van gevangenis Brugge legt het werk neer nadat gedetineerde drie cipiers zwaar toetakelde ADN

01 augustus 2019

12u33

Het gevangenispersoneel in de gevangenis van Brugge heeft vandaag geweigerd het werk te hervatten. De gesprekken tussen directie en het personeel lopen vast. Na een geval van agressie waarbij een gedetineerde drie cipiers zwaar toetakelde, stelde het personeel een lijst eisen op voor de directie.

Na de aanval op drie cipiers schakelde het personeel van de afdeling hoge veiligheid al over op een minimaal regime. Daarbij mogen gedetineerden hun cel niet meer verlaten.

“Er wordt niet geluisterd”

Het personeel van de gevangenis in Brugge trok met enkele eisen naar de directie. Er waren al meerdere overlegmomenten tussen personeel en directie, maar die lopen nu vast.



"We hebben de indruk dat de gesprekken eenzijdig zijn en dat er niet geluisterd wordt naar de werknemers", zegt ACOD-secretaris Gino Hoppe. "We voelen dat er weinig respect is voor het personeel want er zijn al maanden problemen. De directie beseft niet goed wat er precies gebeurd is. Dit had slecht kunnen aflopen."

Staking

Vandaag vindt nog een overleg tussen directie en personeel plaats. "Als er geen verandering komt kan dit uitdraaien op een staking. De gevangenis heeft nu enkele gedetineerden verplaatst maar het is een structureel probleem. Het gaat niet over enkele specifieke gevallen.”

Onder anderen 'gevaarlijkste gedetineerde' Ringo De Witte zou dan toch overgeplaatst worden naar het FCP in Gent. De directie beloofde dat de overplaatsing voor augustus zou zijn. In de tussentijd wordt De Witte in een strafcel gehouden op de vrouwenafdeling in Brugge.