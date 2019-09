Opnieuw meer mensen onder elektronisch toezicht met enkelband geplaatst in Vlaanderen ADN

05 september 2019

17u08

Bron: Belga 0 Gevangenissen Het aantal mensen dat in Vlaanderen bij voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht met een enkelband wordt geplaatst, is in 2018 met 4,25 procent gestegen. De stijging doet zich met meest voor bij korte straffen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams departement Welzijn.

In 2018 kregen 3.995 mensen een enkelband. Dat is een stijging van 4,25 procent vergeleken met 2017 (3.832). "In 2017 zagen we al een flinke stijging en die zette zich vorig jaar voort. Nog nooit hadden we zo veel mensen onder elektronisch toezicht", zegt Liesbeth Wyseur, woordvoerster van het departement Welzijn.

Verschuiving

In tegenstelling tot in Wallonië en Brussel is er in Vlaanderen vooral sprake van een stijging bij de korte straffen. "Er is een duidelijke verschuiving van de lange naar de korte straffen. Dat betekent een grotere turnover van dossiers, waardoor meer enkelbanden aangesloten worden. Bovendien evolueerde het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht naar een dagcijfer van ongeveer 1.000 personen met enkelband die worden opgevolgd", legt Wyseur uit. Een eenduidige verklaring daarvoor heeft het departement niet.

Daarnaast werd ernaar gestreefd om zoveel mogelijk enkelbanden zelf af te sluiten bij de veroordeelde thuis en hem hiervoor niet naar de gevangenis te laten verplaatsen. Op die manier belandt het materiaal veel sneller terug in het onderhoud en in de stock bij het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht.

Gemiddeld 90 dagen

Het gemiddeld aantal dagen dat iemand een enkelband draagt was vorig jaar 90 dagen. Maar er zijn duidelijk verschillen in duurtijd bij de verschillende categorieën van elektronisch toezicht.

Een elektronisch toezicht in het kader van een voorlopige hechtenis duurt gemiddeld 76 dagen. Een elektronisch toezicht bij een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar duurt gemiddeld 75 dagen. Krijg je een enkelband opgelegd bij een straf van meer dan drie jaar (waarbij eerst een deel van de celstraf wordt uitgezeten in de gevangenis, en nadien nog een deel wordt uitgezeten met een enkelband) dan duurt het elektronisch toezicht gemiddeld 315 dagen. Een elektronisch toezicht als autonome straf duurt gemiddeld 172 dagen.

Van de personen die een enkelband dragen, is ongeveer 1 op de 10 een vrouw. Liefst 60 procent is tussen 25 en 44 jaar oud.