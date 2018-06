Open Vld wil rechter laten beslissen over penitentiaire verloven IVI

03 juni 2018

12u24

Bron: Belga 2 Gevangenissen Regeringspartij Open Vld wil dat rechters beslissen over het al dan niet toekennen van penitentiaire verloven of vervroegde invrijheidsstellingen. "Dan kan je ook nooit het risico hebben dat er druk is vanuit het beleid", zei Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in De Zevende Dag.

Afgelopen week doodde een gedetineerde met penitentiair verlof twee agenten en een student in Luik. De zaak deed het debat over strafuitvoering opnieuw oplaaien. Penitentiair verlof wordt nu toegekend door diensten van justitie. Open Vld wil dat anders zien. "De visie zou moeten zijn dat een rechter beslist om iemand in vrijheid te stellen", zei Rutten in de Zevende Dag.

"Dat geeft justitie de kans om zich te richten op wat dan de kerntaak zou zijn: mensen al van in de gevangenis voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving", zei Rutten. Als concreet voorbeeld gaf ze de drugsproblematiek in de gevangenissen. "Gevangenissen kunnen nu geen drugsbeleid voeren. Wie nu als drugsverslaafde naar de gevangenis gaat, komt er ook als verslaafde weer uit". Rutten vindt dat verslaafden in de gevangenis begeleid moeten worden, in plaats van ze achteraf, na hun staf, naar een afkickcentrum te sturen.

Afschaffing uitgebreid penitentiair verlof

Rutten wil ook dat het uitgebreid penitentiair verlof, waarbij een gedetineerde een week cel afwisselt met een week penitentiair verlof, afgeschaft wordt. De Open Vld-voorzitter vindt ook dat de rechter moet beslissen over de vervroegde invrijheidsstelling voor mensen die een korte straf - onder de drie jaar - kreeg. Minister Geens heeft daarover al zelf in de Kamer aangegeven dat hij dat ook wil, al zei hij er meteen bij dat dit enkel kan als er nieuwe gevangenissen bijkomen.

Op de vraag of dit alles niet veel geld zal kosten, zei Rutten dat er na de aanslagen al extra middelen voor justitie zijn uitgetrokken. "Maar als dat nodig is om een goed beleid te voeren, moeten we dat bekijken".

Minister Geens reageerde in De Zevende Dag op het voorstel van Rutten. Hij zei dat er in dat geval heel wat strafuitvoeringsrechters aangeworven zouden moeten worden. De minister herhaalde wat hij afgelopen week in de Kamer zei: de diensten die nu over de penitentiaire verloven moeten beslissen, gaan daar niet licht over.