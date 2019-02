Onmenselijk gedrag 22 cipiers en directrice gevangenis van Vorst: uitspraak valt 27 maart NLA

05 februari 2019

14u34

Bron: Belga 1 Gevangenissen De zittingen voor de Brusselse correctionele rechtbank in het proces van 22 cipiers en de directrice van de gevangenis van Vorst zijn maandagavond afgelopen. Volgens een advocaat van de verdediging zal de rechter uitspraak doen op 27 maart. De beklaagden staan terecht voor onmenselijke behandeling van de gedetineerden en riskeren straffen van zes maanden tot vijf jaar.

Het gerechtelijk onderzoek naar de cipiers begon in 2014 nadat verschillende gedetineerden klacht indienden over feiten van zwaar en herhaaldelijk geweld. Die zouden het werk zijn van een groep cipiers die al enkele jaren dienst doen in de D-vleugel van de gevangenis en zouden de bijnaam "SS'ers" dragen, een bijnaam die ze verdiend zouden hebben door hun gedrag ten opzichte van de gedetineerden. De betrokken cipiers zouden er immers een sport van maken om gedetineerden uit te schelden, te vernederen en te provoceren. Zo organiseerden ze geregeld weddenschappen over hoeveel gedetineerden ze in één dag naar de isoleercel konden sturen, of schakelden ze meermaals de elektriciteit of het water af. Ook was er sprake van fysiek geweld tegenover de gedetineerden.

“Hitler”

Het openbaar ministerie (OM) vorderde straffen tussen zes maanden voor cipier Marc P., bijnaam "Hitler", en vijf jaar voor vier andere cipiers. De directrice van de gevangenis staat terecht voor schuldig verzuim omdat zij een psychisch zieke gedetineerde in de isoleercel liet plaatsen. Zij riskeert één jaar cel. Naast celstraffen eist het OM ook geldboetes.

Voor twee cipiers die de artsen inschakelden toen de psychische gezondheid van de gedetineerde in de isoleercel in gevaar kwam, is een opschorting van uitspraak mogelijk.

Als de beklaagden schuldig worden bevonden, zullen zij hun werk verliezen en geen openbare functies meer kunnen vervullen. Dat heeft het OM tijdens de zittingen duidelijk aangegeven.