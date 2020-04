Observatorium Gevangenissen vraagt strafvermindering voor alle gedetineerden: “Compensatie voor geschonden rechten tijdens coronapandemie” ADN

16 april 2020

20u58

Bron: Belga 18 Gevangenissen Het Internationaal Observatorium voor Gevangenissen (OIP) meent dat enkele maatregelen die genomen zijn in de gevangenissen als gevolg van de coronacrisis de grondrechten van gevangenen schendt. Het OIP vraagt donderdag dat hun straf verminderd wordt.

Begin april ging een koninklijk besluit (KB) in met maatregelen om het aantal gedetineerden te beperken en om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de gevangenissen tegen te gaan.

Detentievoorwaarden

Het OIP betreurt dat er daarbij geen aandacht was voor de detentievoorwaarden. In de ogen van het OIP schendt de aanpassing van het detentieregime, met het schrappen van familiebezoeken, activiteiten en een stuk tijd in de buitenlucht, "de grondrechten van de gevangenen". Ook brengen ze volgens het OIP hun geestelijke gezondheid in gevaar.



Om de populatie in de interneringsplaatsen te verminderen, werd daarentegen niets ondernomen, klaagt het OIP aan. Sommige van die plaatsen zijn ook overbevolkt "en het is er niet mogelijk om de gezondheidsmaatregelen en social distancing te respecteren".

Strafuitvoering

Verder betreurt het OIP dat de strafuitvoering in specifieke omstandigheden is opgeschort, een maatregel om de druk op de gevangenissen te verminderen. De tijd die gevangenen op die manier buiten de gevangenispoorten doorbrengen, telt niet mee voor het uitzitten van hun straf. Ze moeten die nadien dus inhalen. Het OIP wil dat ook die tijd in rekening wordt gebracht. Vanwege de situatie in de Belgische gevangenissen zou dat volgens het OIP "correct" zijn.

Dezelfde duur

Het OIP besluit dat het KB moet gewijzigd worden, zodat "iedereen die in de gevangenis zit tijdens de gezondheidscrisis strafvermindering krijgt, voor dezelfde duur als de maatregelen tegen de pandemie gelden". "Dat is ter compensatie van de talrijke grondrechten die geschonden zijn.”