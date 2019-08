Nog zeker tot na het weekend minimaal regime in gevangenis Brugge, verschillende gevangenen in hongerstaking ADN

Bron: Belga 0 Gevangenissen Na een geval van agressie tegen drie cipiers in de gevangenis van Brugge blijft het minimaal regime nog zeker tot na het weekend van kracht. Dat bevestigt de liberale vakbond VSOA. Vanmiddag was er nog een overleg tussen vakbonden, personeel, de lokale directie en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het resultaat van die gesprekken zullen de vakbonden nu voorleggen aan hun achterban. Tot die tijd blijft het minimaal regime gelden.

Na het overleg van deze namiddag blijft de situatie voorlopig onveranderd.

Veiligheid

"Wij hebben ons aan onze eisen gehouden. We willen de gedetineerde Ringo De Witte naar het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum, red.) in Gent. We hopen dat dat nu vroeger kan dan eerst beloofd. Verder hebben we extra personeel nodig en moet er een oplossing komen aangaande de veiligheid van het personeel", zegt Eddy De Smet van VSOA.



Voorts spreekt de vakbond van een goed overleg. "De overheid heeft enkele toegiften gedaan. Nu moet de lokale directie alles nog willen uitvoeren. Dat wachten we voorlopig af. De verantwoordelijkheid ligt momenteel bij de lokale directie", klinkt het nog bij de vakbond. Minister van Justitie Koen Geens spreekt van een vruchtbaar gesprek. "We hebben een constructief overleg gehad over de situatie in de gevangenis van Brugge", aldus Geens.

“Zelfs niet douchen”

De centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen vindt de huidige situatie onaanvaardbaar. Die raad bracht op 31 juli een bezoek aan de afdeling hoge veiligheid van de gevangenis naar aanleiding van het incident op 24 juli. Sindsdien krijgen de acht gedetineerden die op die afdeling verblijven, geen regime meer. Dat wil zeggen dat ze hun cel niet mogen verlaten en geen douches mogen nemen of wandelingen mogen doen.

"De gedetineerden zitten al van vorige week vast op hun cel en kunnen zich zelfs niet douchen. Met de hittegolf achter de rug zijn dat geen menswaardige omstandigheden", aldus de woordvoerster van het gevangeniswezen.

Hongerstaking

Ook de centrale toezichtsraad hekelt de situatie. "Verschillende gedetineerden zijn volledig radeloos ten gevolge van deze situatie en hebben een aantal dagen geleden beslist om in hongerstaking te gaan", klinkt het bij de toezichtsraad. "De Centrale Raad vindt de situatie totaal onaanvaardbaar. De situatie schendt de grondrechten van de aanwezige gedetineerden terwijl zij geen actieve rol speelden bij de gebeurtenissen van 24 juli", gaat de raad verder.

De delegatie zal binnenkort een tweede bezoek brengen om de situatie opnieuw te evalueren en daarover vervolgens een omstandig rapport op te stellen.