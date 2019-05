Mazelenuitbraak in de gevangenis: proces uitgesteld ses

27 mei 2019

15u32

Bron: Belga 3 Gevangenissen Vier gedetineerden en een personeelslid van de gevangenis van Lantin in Luik hebben mazelen. Dat heeft Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van de administratie van strafinstellingen maandag aan Belga gemeld.

Een hele vleugel van de gevangenis van Lantin en de polikliniek zijn in quarantaine omdat er in dat deel mazelen zijn uitgebroken. Eén van de vijf beschuldigden die terecht staat voor de moord op Valentin Vermeersch zou afkomstig zijn uit dit deel. Het proces werd uitgesteld om gevaar op besmetting te voorkomen. De beschuldigden werden samen vervoerd in dezelfde celwagen, waardoor het risico op besmetting reëel werd. Een wetarts moet nu onderzoeken of er werkelijk gevaar is.

De vaststelling van de besmettelijke ziekte werd vorig weekend gedaan. Meteen werden verschillende diensten op de hoogte gebracht. Maandag vindt een vergadering plaats waarop de nodige maatregelen worden besproken. Tot dan mogen geen buitenstaanders de gevangenis in Luik betreden. Mazelen behoren tot een van de meest besmettelijke infectieziekten en worden veroorzaakt door het mazelenvirus. Het gaat om een typische kinderziekte. De ziekte duurt ongeveer twee weken en gaat vanzelf over. Mazelen kunnen leiden tot complicaties zoals oorontsteking, diarree, longontsteking, keelontsteking of hersenontsteking.