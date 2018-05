Leden toezichtcommissies hekelen slechte toegang tot gezondheidszorg in gevangenis IB

03 mei 2018

06u15

In een open brief aan de minister van Justitie klagen een vijftiental leden van commissies van toezicht voor gevangenissen aan dat de gevangenen onvoldoende toegang hebben tot gezondheidszorg. De brief is vandaag verschenen in Le Soir.

Bij de meeste tussenkomsten door gevangenisartsen is het niet nodig dat een gevangene naar het ziekenhuis wordt gebracht. "Maar van zodra de gedetineerde absoluut moet vertrekken, stellen we een flagrant personeelstekort vast", zegt Michel Jehaes, lid van de commissie van toezicht van de gevangenis van Itter.

Rechten gevangenen niet gerespecteerd

Een vijftiental andere vertegenwoordigers van gevangenissen in onder meer Itter, Antwerpen, Aarlen en Nijvel zijn ongerust. Volgens de ondertekenaars blijft minister Koen Geens doof voor hun bezorgdheden en worden de rechten van de gevangenen niet gerespecteerd: ze krijgen niet dezelfde zorgen als wie niet in de gevangenis zit.

"Als er een drama gebeurt, iemand die niet meer te genezen valt of zelfs sterft door een vertraging, zullen we u wellicht horen zeggen dat 'u niet op de hoogte was', dat uw medewerkers 'u niet hebben geïnformeerd over de toestand'", klinkt het in de open brief.

Taskforce

Op het kabinet-Geens beseft men dat de toestand niet optimaal is. Een Taskforce gezondheidszorg in de gevangenissen is opgericht om een strategisch plan uit te werken om de gezondheidszorg in de gevangenissen te hervormen.