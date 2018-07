Is het einde van de cipiersstaking in zicht? Overleg bonden en Geens afgelopen na "constructief gesprek" DBA TT

09 juli 2018

12u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Gevangenissen Is het einde van de cipiersstaking in zicht? Het lijkt erop, nadat verschillende bronnen melden dat de bonden en justitieminister Koen Geens (CD&V) een constructief gesprek achter de rug hebben. De vakbonden hebben nu tot 26 juli de tijd om hun besluiten aan de minister over te maken. Bedoeling is nu dat deze namiddag in elke gevangenis via een algemene vergadering wordt beslist over het toekomstige verloop van de acties.

Drie weken staken de cipiers al tegen de invoering van een minimale dienstverlening in de gevangenissen. Dat zorgt voor spanningen, zo bleek toen in verschillende gevangenissen opstanden uitbraken.

Vanmorgen vroeg zat Geens samen met de bonden, en dat gesprek verliep constructief, zo bevestigen verschillende bronnen. Mogelijk komt daarmee een einde aan de staking, al benadrukken de bonden dat ze eerst nog hun achterban willen raadplegen. Geens hoopt alvast dat het werk in de gevangenissen snel hervat wordt.

Manoeuvreerruimte

"Men had ons verteld dat er manoeuvreerruimte zou zijn en dat was ook het geval", verklaart Claudine Coupienne (CSC Services Publics). "Een staking van 32 uur per week zonder organisatorische problemen blijft mogelijk. Ook de termijn van 10 dagen om in staking te gaan zoals voorzien door protocol 351 en alle andere modaliteiten zijn gehandhaafd, wat een belangrijk punt was", luidt het.

Vakbondsverantwoordelijke Michel Jacobs (CGSP Amio) is geneigd om de acties op te schorten tot een volgend onderhoud met de minister, gepland voor de week van 20 augustus. "Staking is een drukkingsmiddel. Na de start van de parlementaire vakantie heeft dit niet veel zin", zegt ook Coupienne.

Meer terughoudendheid is er bij VSOA, waar te horen viel dat er wel "wat punten en komma's zijn veranderd", maar veel meer ook niet. "Bedoeling is nu dat de leden onder de vorm van een personeelsvergadering worden geïnformeerd en geconsulteerd", zegt vakbondsverantwoordelijke Eddy De Smedt.

Volgens De Smedt bevatten de teksten een aantal punten die voor VSOA onaanvaardbaar zijn, maar hij wil zich voorlopig niet uitspreken over het al dan niet stopzetten van de acties. "Alles hangt af van onze basis. Het is de bedoeling dat er een oplossing komt, maar het is niet aan de hoofden van de vakbond om daarover te beslissen", klinkt het. Wanneer er een beslissing volgt, kon De Smedt nog niet zeggen.