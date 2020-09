Gevangeniswezen betreurt plan tot 48-urenstaking van vakbonden kv

21 september 2020

21u36

Bron: Belga 0 Gevangenissen Het Gevangeniswezen betreurt dat de vakbonden het werk neerleggen uit protest tegen versoepeling van de bezoekregels in de gevangenissen. Dat blijkt vandaag uit een reactie van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). Het Gevangeniswezen benadrukt dat de versoepeling het psychosociaal welzijn van de gedetineerden en hun familieleden nastreeft.

De vakbonden hebben het gevangenispersoneel opgeroepen om vanaf morgenochtend 06 uur voor een periode van 48 uur het werk neer te leggen. De vakbonden zijn ongerust over het voornemen om fysiek contact tussen gedetineerden en bezoekers weer toe te laten.

"We begrijpen het feit dat het een moeilijk moment is om tot versoepelingen over te gaan wanneer de cijfers stijgen", zo reageert Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. "Maar net zoals in de vrije samenleving bestaat ook binnen het Gevangeniswezen het besef dat niet enkel moet ingezet worden op preventie van besmettingen, maar dat er ook over het psychosociaal welzijn van gedetineerde burgers en hun familie dient gewaakt te worden", zo klinkt het. "We betreuren dan ook dat een 48 urenstaking het antwoord is op deze versoepelingen.”



Van De Vijver beklemtoont ook dat de pandemie tot nu toe goed onder controle werd gehouden in de gevangenissen. "Vandaag zijn er slechts 14 actief positief geteste Covid-19-gedetineerden aanwezig in alle Belgische gevangenissen op een totaal van 52 gedetineerden die sinds 13 maart positief getest werden op Covid-19. Deze 52 gedetineerden vertegenwoordigen nauwelijks 0,5 procent van het totaal aantal geteste gedetineerden", zo klinkt het. "Er is sinds het begin van de pandemie geen enkel personeelslid besmet geraakt door een gedetineerde."

Dondernamiddag, na afloop van de 48 urenstaking, is er opnieuw een overleg met de vakbonden voorzien, zo meldt het Gevangeniswezen nog.