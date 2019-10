Gevangenen mogen niet douchen tijdens cipiersstaking: “Minimale dienstverlening is aantasting stakingsrecht” IB

07 oktober 2019

07u04

Bron: Belga 14 Gevangenissen Een halfjaar nadat het parlement besliste dat cipiers bij stakingen een minimale bezetting moeten garanderen, is daar in de Antwerpse gevangenis nog niets van te merken. De ­staking gaat daar al de twaalfde dag in, zonder dat de gevangenen kunnen douchen of hun cel verlaten. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Nochtans stemde het parlement in maart een wet die bepaalde dat bij stakingen een minimaal aantal cipiers aan de slag moest blijven waardoor de gevangenis normaal kan blijven werken. In elke gevangenis moest samen met de vakbonden een plan worden opgemaakt.

"Maar tijdens deze overlegcomités zijn de syndicale organisaties in geen enkele gevangenis komen opdagen", schrijft Serge Rooman, directeur in Merksplas, in een open brief. De vakbonden zouden dwarsliggen, in de hoop de minimumbezetting alsnog tegen te houden. "Een nationaal order, hoort men de lokale vertegenwoordigers zeggen. Kortom, een nationale syndicale strategie om dit niet te bespreken", schrijft Rooman. De directeur maakt zich zorgen om de levensomstandigheden. Bij vorige stakingen mochten ook kinderen dagenlang de cel van hun moeder niet uit, en was de hygiëne schrijnend.

“Aantasting van het stakingsrecht”

De vakbonden steken niet weg dat ze deze minimumdienst niet willen. "Het is een aantasting van het stakingsrecht. Het wordt hier helemaal anders ingevuld dan bijvoorbeeld bij de NMBS. Daarom hebben we met de drie bonden afgesproken: we doen er niet aan mee", zegt Eddy De Smedt (VSOA).

"De minimale dienstverlening is gestemd, en móet in werking treden", reageert het kabinet van Justitieminister Koen Geens (CD&V).

In augustus werd al een eerste Koninklijk Besluit opgemaakt, en een tweede volgt binnenkort. Er is sprake van sancties voor wie de wet niet volgt.