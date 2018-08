Gevangenen maken broeken voor cipiers (en dat gebeurt niet zonder fouten) HA

02 augustus 2018

10u48

Bron: Belga 2 Gevangenissen De gevangenissen van Bergen en Oudenaarde kampen met een tekort aan uniform- en interventiebroeken na het faillissement van een leverancier. Gedetineerden die werken in de confectieafdelingen van de gevangenissen hebben er daarom een opmerkelijke taak bijgekregen: 30.000 à 35.000 broeken maken voor de bewakers.

Volgens Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen, zijn de eerste 5.000 broeken afgewerkt. De rest van de kledingstukken volgt dit jaar nog, zegt ze in De Tijd. Vakbondssecretaris Filip Dudal, van het ACV Openbare Diensten, is tevreden dat er een oplossing komt voor de broeken, al was de eerste lading broeken volgens hem wel verkeerd gestikt. "Om nu een broek te krijgen moeten cipiers gemiddeld 7 jaar wachten. Er moest dus een oplossing komen, en voor ons maakt het dan eigenlijk niet zoveel uit of dat in eigen beheer gebeurt of niet."

Callcenters

In de gevangenis van Beveren is dan weer een proefproject waarbij gedetineerden vanuit hun cel mochten werken voor een callcenter over de hele lijn positief geëvalueerd. Het gevangeniswezen wil arrestanten daarom ook in andere gevangenissen laten werken voor callcenters, zegt Van De Vijver nog in De Tijd. "We gaan op zoek naar andere opdrachten en klanten om in het najaar uit te breiden, ook naar gevangenissen in Wallonië."



ACV Openbare Diensten ziet daar alvast geen graten in, al houdt Dudal wel een slag om de arm. "Ik hoop dat alles in orde is met zaken als de privacywetgeving, maar ik ga ervan uit dat dat streng gecontroleerd wordt", klinkt het. Het project veroorzaakte in het begin wel wat commotie, vertelt Dudal, maar "ik heb daar intussen geen negatieve reacties op gehad. Het belangrijkste is dat gedetineerden aan de slag kunnen".