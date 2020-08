Gevangene probeert celgenoot te wurgen in Lantin ADN

16 augustus 2020

13u44

Bron: Belga 0 Gevangenissen In de gevangenis van Lantin, in de provincie Luik, heeft een gevangene zaterdag geprobeerd zijn celgenoot te wurgen. Dat meldt het parket van Luik zondag, dat spreekt van een poging tot doodslag.

De cipiers moesten tussenbeide komen in de psychiatrische vleugel van de gevangenis. Ze hoorden lawaai in een cel. Een 33-jarige gedetineerde, in voorlopige hechtenis voor slagen en verwondingen, was een andere gevangene aan het proberen wurgen. Het personeel kon het slachtoffer op tijd bevrijden.