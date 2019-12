Getuige merkt ontsnapte gedetineerden op onder trein: “Als je met de hond gaat wandelen, kom je blijkbaar vreemde dingen tegen in de wereld” Redactie

20 december 2019

10u21 6 Gevangenissen Drie van de vijf gedetineerden werden gisteravond opnieuw gevat. Twee anderen waren om middernacht nog op de vlucht. De voortvluchtige gevangenen hadden zich verstopt onder een trein aan het rangeerstation van Turnhout. Het was een wandelaar die hen opmerkte en de politie verwittigde.

Jimmy Devolder had het nieuws over de ontsnapping al gehoord toen hij gisteren plots vijf mannen van onder een trein zag kruipen tijdens een avondwandeling met zijn hond: “Ze kwamen naar me toe en vroegen mij de weg. ‘Hoe geraken we het snelst in Antwerpen? Of in Eindhoven, dat is ook goed’, zeiden ze. Ik begreep meteen hoe laat het was en heb zo discreet mogelijk de politie verwittigd. Zij vroegen me aan de lijn te blijven tot de eerste patrouille ter plaatse was. Dat duurde gelukkig niet lang.”

Zodra de agenten ter plaatse waren, zetten de vijf het op een lopen. “Twee van hen kropen opnieuw onder de stilstaande trein en konden zo ontsnappen”, zegt Devolder. “Drie anderen vluchtten weg in de struiken en konden wel gevat worden. De politie heeft hen geboeid en meegenomen in hun combi.”