Gemeenschappelijk vakbondsfront gevangenissen wil vanaf 2 juni staken Risico op coronabesmetting voor gevangenispersoneel te hoog volgens vakbonden

22 mei 2020

13u53

Vanaf 25 mei zou bezoek aan gedetineerden in de gevangenissen opnieuw toegelaten zijn, na de beslissing van de veiligheidsraad om dit ook toe te laten in de woonzorgcentra. De vakbonden ACOD, ACV en VSOA stellen zich evenwel grote vragen bij de manier waarop dit bezoek georganiseerd wordt en heeft een stakingsaanzegging ingediend voor alle Belgische gevangenissen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de gevangenissen wil vanaf 2 juni staken omdat er ontoereikende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn bij de herneming van de bezoekregeling. Er werd daarvoor vandaag een stakingsaanzegging ingediend.

Vanaf 25 mei mogen gedetineerden opnieuw bezoek krijgen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV en VSOA stelt zich evenwel vragen bij de manier waarop dit bezoek georganiseerd wordt en heeft een stakingsaanzegging ingediend voor alle Belgische gevangenissen. “De staking zou ingaan op 2 juni om 6 uur”, zegt Eddy De Smedt van VSOA.

Ontoereikende maatregelen

ACOD noemt een aantal maatregelen op die volgens de vakbond ontoereikend zijn en die de gezondheid en veiligheid van zowel gedetineerden, personeel en bezoekers in gevaar brengen. Zo moeten bezoekers enkel mondeling verklaren dat ze de voorbije twee weken niet ziek waren. Er is voor het bezoek geen controle van de lichaamstemperatuur. Daarnaast moeten bezoekers zichzelf van een persoonlijk mondmasker voorzien, terwijl het personeel verplicht wordt om met een masker te werken dat door het gevangeniswezen zelf geproduceerd wordt en waarvan de stof gecertificeerd is.

Correcties

“Wij kunnen ons absoluut niet vinden in een werking die voorbijgaat aan een zekere mate van hygiënische voorzichtigheid en het bestaand wettelijk kader tijdens deze coronapandemie”, klinkt het bij ACOD. “Net daarom hebben we op 19 mei aan de overheid opmerkingen overgemaakt en gevraagd dat zij de nodige correcties zou aanbrengen in de organisatie van het gevangenisbezoek, waardoor deze minstens in de lijn liggen van de voorwaarden die ook in de woonzorgcentra gelden. Deze opmerkingen werden niet weerhouden en daardoor zien wij ons genoodzaakt om een stakingsaanzegging in te dienen voor alle Belgische gevangenissen.”

De vakbond benadrukt dat de stakingsaanzegging er niet komt vanwege de hervatting van het bezoek, “maar wel omdat het personeel van de gevangenissen en hun naasten zich moet blootstellen aan ernstige en onmiddellijke risico’s, die vermeden hadden kunnen worden.”

