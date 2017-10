Geens voorstander om gevangenen met levenslang af en toe dagje buiten te laten SPS

Minister van Justitie Koen Geens is er niet tegen om gevangenen die levenslang hebben gekregen en niet meteen zicht hebben op een voorlopige invrijheidsstelling, af en toe - en onder begeleiding - een dag vrij te geven buiten de gevangenis. Maar de bevoegdheid daarvoor ligt wel bij de strafuitvoeringsrechtbanken, klonk het vanavond in Terzake.

De minister is het voorstel van advocaat Walter Damen, die optreedt voor de tot levenslang veroordeelde Staf Van Eyken, wel genegen, maar liet tegelijkertijd de deur op een kier. "We moeten zo weinig mogelijk risico's nemen, omdat de samenleving dit niet goed verdraagt. Maar ik ben zelf geneigd om te zeggen dat die mensen, als ze daarvoor in aanmerking komen, penitentiair verlof krijgen", verklaarde hij. Hij wees er ook op dat zo'n beslissing niet bij de minister van Justitie ligt, maar wel bij de strafuitvoeringsrechtbanken.



Geens had het daarna nog over de gezondheidszorg in gevangenissen. Gevangenen hebben in ons land geen ziekteverzekering, maar worden verzorgd door zorgverleners die door justitie worden betaald. Vanaf 1 januari krijgen geïnterneerden - gevangenen die een misdrijf hebben gepleegd maar geestesziek zijn verklaard - wel zo'n verzekering, die vanaf dan betaald wordt door het Riziv. Justitie moet dan het remgeld betalen. Geens is geneigd om dat plan uit te breiden naar alle gevangenen. De onderhandelingen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lopen nog, maar Geens wil ook voor hen bijdragen in de kosten, bevestigde hij.