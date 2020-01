Geens over stakingsdreiging in gevangenissen: “Ik ben geduldig, maar er zijn limieten” ADN

16 januari 2020

17u11

Bron: Belga 0 Gevangenissen Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukt dat hij veel heeft geïnvesteerd in sociaal overleg over de invoering van de minimale dienstverlening in de gevangenissen. "Ik ben geduldig, maar er zijn limieten", verklaarde de minister vandaag in de Kamer.

Geens werd er tijdens het vragenuurtje door Özlem Özen (PS) en Gaby Colebunders (PVDA) aan de tand gevoeld over de onderhandelingen met de vakbonden over de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Vakbonden en overheid raken het maar niet eens over hoeveel personeel juist nodig is om een minimale dienstverlening te verzekeren bij stakingen.

Gisteren raakte bekend dat de minister een voor dinsdag geplande bemiddelingsvergadering met de vakbonden heeft geannuleerd. Op 20 januari is er nog een laatste vergadering gepland. Met de vakbonden maar zonder de sociaal bemiddelaar, om de onderhandelingen af te sluiten. De vakbonden dreigen met acties als Geens volgende week doorzet met zijn plannen.