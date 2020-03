Geen bezoek meer toegelaten in gevangenissen: gedetineerden krijgen 20 euro beltegoed Bezoek aan gevangenissen opgeschort tot 3 april HAA

13 maart 2020

15u31

Bron: Belga 18 Coronavirus Alle bezoeken aan de gevangenis worden opgeschort tot en met 3 april. Als compensatie voor het wegvallen van het bezoek, krijgen gedetineerden 20 euro beltegoed om het contact met hun familie te onderhouden. Wie een gedetineerde moet bezoeken om professionele redenen, zoals politiemensen, advocaten en zorgverleners, krijgen voorlopig wel nog toegang. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De beslissing maakt deel uit van een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Donderdag raakte bekend dat in de gevangenis van Bergen een besmetting met het virus bij een gedetineerde werd vastgesteld. "Ik besef dat de opmars van het coronavirus vragen oproept, zowel bij het personeel als bij de gedetineerden. We moeten zeer voorzichtig zijn en de verspreiding van het virus tegengaan", motiveert Geens de beslissing.

Temperatuurmeting

Voortaan zal ook van elke inkomende gedetineerde de temperatuur worden gemeten. Indien die koorts heeft, wordt de gedetineerde in isolatie geplaatst in afwachting van het resultaat van een test.



Gedetineerden die ziekteverschijnselen vertonen, moeten onmiddellijk worden geïsoleerd en een mondmasker dragen. Indien ze negatief testen, blijven ze aansluitend in isolatie in de gevangenis waar een arts dagelijks beoordeelt of de maatregelen nog blijven gelden. Bij een besmetting met het coronavirus, beslist de arts of de gedetineerde in quarantaine wordt geplaatst binnen de gevangenismuren of in een extern ziekenhuis.

Extra beschermingsmiddelen

In de centrale apotheek werd een extra voorraad beschermingsmiddelen aangelegd. Het gaat bijvoorbeeld om mondmakers, antibacteriële gel en handschoenen. Het personeel wordt ook gevraagd anderhalve meter afstand te houden van een patiënt en alleen met gespecialiseerde kledij en mondmasker rechtstreeks in contact te komen.

