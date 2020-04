Gedetineerden maakten al meer dan 27.000 mondmaskers ADN

08 april 2020

20u47

Bron: Belga 16 Gevangenissen De gedetineerden in België hebben sinds de uitbraak van de coronacrisis al 27.350 mondmaskers geproduceerd. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag meegedeeld in de bevoegde Kamercommissie.

Zo’n 17.500 van deze mondkapjes waren bestemd voor de penitentiaire instellingen zelf. Daarnaast werden er 6.500 maskers overhandigd aan Kind en Gezin, 1.000 aan de Dienst Vreemdelingenzaken, 3.500 aan het gerecht, 2.000 voor de FOD Financiën en ook het Europees Parlement plaatste een bestelling.



"De gevangenen die maskers maken worden betaald volgens de overeengekomen vergoedingen", lichtte Geens in het parlement nog toe. Gezien de omstandigheden wordt er volgens de minister ook in het weekend voortgewerkt.



