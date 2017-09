Gedetineerde in Sint-Gillis krijgt wervingsbrief van IS SPS

10u24

Bron: Belga 0 BELGA Gevangenissen Een gedetineerde heeft in de gevangenis van Sint-Gillis een brief gekregen van terreurorganisatie IS, waarin hem een aanbod werd gedaan om zich aan te sluiten bij de terreurorganisatie. Dat melden de Mediahuis-kranten en de Sudpresse-kranten en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Dat heeft een onderzoek geopend naar de brief.

De gedetineerde had zelf niets met terrorisme te maken en zat in de cel voor drugsfeiten en diefstallen. Enkele maanden geleden kreeg de jongeman plots een brief onder de deur van zijn cel geschoven, waarin hem aangeboden werd zich aan te sluiten bij IS, "om zijn leven terug zin te geven". In ruil werd de jongeman een stuk grond en de best mogelijke wapens beloofd. In de brief stond ook een handleiding om in Syrië te geraken. Dat zou gaan via een contactpersoon in Brussel, die met een schuilnaam vermeld wordt.



De gedetineerde bezorgde de brief meteen aan zijn advocaat, die ermee naar het gerecht stapte.